Peklenskih mačk ni mogoče ustaviti

Že več kot dvajset let sestri Saša Zagorc (basistka) in Sonja Zagorc (bobnarka) krmarita žensko heavymetalsko zasedbo Hellcats. Doslej so izdale EP Hellcats leta 2011, prvenec Divja pot leta 2013 ter naslednje leto še njegovo različico v angleškem jeziku Warrior Princess. Hellcats tudi organizirajo tradicionalni Dan rock žena. Nastopajo predvsem v tujini, nedavno so se vrnile z nastopa v Alžiriji ter izdale EP Unstoppable v postavi s kitaristko Mio Marinič in pevko Saro Simeunović.