Hellcats gredo s polno paro naprej

Skupino Hellcats sta pred skoraj dvema desetletjema ustanovili sestri Saša in Sonja Zagorc. Basistka in bobnarka sta tudi avtorici besedil in glasbe. Skupaj sta nastopali že v otroštvu, še kot učenki glasbene šole, saj je Saša študirala klasično kitaro, Sonja pa flavto. V novi postavi sta še pevka Sara Levič in kitaristka Mia Marinič. Pred nastopom v Jazz Clubu Ljubljanski grad, ki bo danes ob 20. uri, smo se z njimi pogovarjali o načrtih za prihodnost ter izvedeli ekskluzivno novico.