Indigo - Glasba je prasila, ki združuje svet

Zasedba Indigo je na drugem ­albumu Nikrmana, kar pomeni 'prasila', predstavila preplet ­tradicionalnega in sodobnega.Zasedba Indigo se je po nekaj kadrovskih spremembah ustalila kot kvartet. Trenutno so v postavi pevka in klaviaturistka Anja Pavlin, ki je tudi avtorica besedil, pevec in saksofonist Maj Valerij, baskitarist Anže Čuček ter producent Peter Penko. Slednji je bil producent njihovega prvenca Drugačna, njegov vpliv na končni izdelek pa je bil tolikšen, da je postal član zasedbe. ​Nadnaravnost in naravnostNa novem albumu Nikrmana je deset skladb. To je uravnotežena izdaja, čeprav je album skupek nasprotujočih ...