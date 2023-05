Invazija nevidnih modrih samorogov

V nadaljevanju preberite:

Avstralski glasbenik Mick Harvey je sodeloval z raznoliko paleto glasbenikov, med njimi je najbolj znano sodelovanje z Nickom Cavom. V Ljubljani je nastopil že večkrat, nazadnje v ponedeljek v Gala hali na Metelkovi z glasbeno karavano, imenovano Invisible Blue Unicorns, v kateri so še njegov sonarodnjak J. P. Shilo, berlinska zasedba Sometimes With Others ter mehiška pevka in režiserka Amanda Acevedo. S slednjo na tej turneji predstavljata pesmi z albuma Phantasmagoria in Blue, ki bo izšel jeseni.