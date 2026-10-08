Iz tradicionalnih karpatskih korenin ustvarjajo novo glasbo

V nedeljo bo Cankarjev dom gostil poljsko godalno zasedbo Vołosi, ki brez vokala predstavlja bogat in izrazno močen instrumentalni repertoar, nadgrajen z elementi klasične, filmske in ambientalne glasbe, balkanskih ritmov ter sodobne improvizacije.­ Skupino sestavljajo violinista Zbigniew Michałek in Krzysztof Lasoń, violist Jan Kaczmarzyk, kontrabasist Robert Waszut in vio­lončelist Stanisław Lasoń. S slednjim smo se pogovarjali o nastanku zasedbe, razvoju njene glasbe ter nastopanju v živo.