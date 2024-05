Izvrstna hrvaška pianistka po prvi aplavz v Ljubljano

Čudovita kulisa na Ljubljanskem gradu bo 8. junija prizorišče edinstvenega koncerta uspešne in zelo priljubljene pianistke Matee Leko. V Ljubljano bo prišla prvič, slovenskemu občinstvu pa bo predstavila koncertni cikel Musical Stories by Matea Leko. Ob njej bo nastopila priznana violinistka Maya Levy, ki jo je BBC pred nedavnim razglasil za »vzhajajočo glasbeno zvezdo«. Glasbenici obljubljata prvovrstno glasbeno poslastico, kjer bo klasika dobila novo, sodobnejšo preobleko.

Od spontanega projekta do svetovne glasbene turneje

Koncept Musical Stories by Matea Leko je nastal kot projekt, s katerim je začela v času vsesplošnega zaprtja. Z objavo skladb na kanalu Youtube je dosegla nepredstavljivo priljubljenost – klasično glasbo je tako širila med občinstvo po vsem svetu, njene posnetke si je ogledalo že več kot tri milijone gledalcev. Takšno zanimanje jo je spodbudilo, da je koncept še dodatno razvila in predstavila v živo.

Klasično glasbo je tako približala širšemu občinstvu in navdušila tudi tiste, ki jim ta zvrst do tedaj ni bila tako blizu. Hrvaška pianistka svojo glasbeno virtuoznost prenaša skozi glasbo, pa tudi skozi kratke zgodbe o glasbenih delih in njihovih avtorjih. Ljubezen, boj za preživetje, skrb za veliko družino, zdravstvene težave ali velika priljubljenost – vse to so teme, ki so spremljale glasbenike tistega časa in navdihnile nastanek nekaterih najbolj znanih glasbenih mojstrovin, s katerimi se Matea Leko predstavlja na koncertih. Poleg tega želi uspešna hrvaška pianistka s konceptom Musical Stories spodbuditi skrb za duševno zdravje.

Na koncertu v Ljubljani lahko pričakujete unikatne klasične aranžmaje v izvedbi dveh mladih talentov. »Izjemno se veselim prvega nastopa v Ljubljani, ker vem, da je to mesto, ki ima prefinjen odnos do umetnosti in ceni estetiko v vseh pogledih. Poleg tega nastop v očarljivi Ljubljani obeta večer, ki bi se lahko spremenil v sen kresne noči,« pred koncertom v naši prestolnici napoveduje Matea Leko.

Odlični glasbeni tandem Matea Leko in Maya Levy. FOTO: Ambrela komunikacije

Matei Leko in Mayi Levy se bosta v pogovornem delu dogodka pridružila igralka in pisateljica Zvezdana Mlakar in slikar Miha Murn. Poleg izvrstnih glasbenih zgodb vas bo pred koncertom pričakala prijazna dobrodošlica.

Pričarajte si nepozaben klasičen večer, kupite vstopnice še danes na spletni strani entrio.si in začnite poletje v zvokih legendarnih in nepozabnih skladb.

Prepustite se njenemu glasbenemu pripovedovanju. FOTO: Ambrela komunikacije

Spoznajte Mateo Leko

Matea Leko je ena najbolj nadarjenih hrvaških pianistk. Na zagrebško glasbeno akademijo je bila sprejeta pri 17 letih, in sicer kot najmlajša študentka v njeni zgodovini. Študij je končala v roku, nato pa izobraževanje nadaljevala še na Dunaju in v Milanu. Nastopala je na najlepših evropskih odrih in takoj osvojila srca občinstev. Matea Leko zadnja leta živi na Cipru, kjer je začela s konceptom Musical Stories, ki je v kratkem času doživel velik uspeh na družbenih omrežjih. S svojimi nastopi v živo želi občinstvu približati klasično glasbo in njen blagodejni vpliv na duševno zdravje.

Naročnik oglasne vsebine je Ambrela komunikacije