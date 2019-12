Jakub Józef Orliński je vrhunski operni plesalec breakdancea

Poljak Jakub Józef Orliński ​ je vrhunski umetnik na dveh precej različnih področjih: je plesalec breakdancea in operni pevec. V obeh primerih, pravi, gre za obvladovanje telesa. Ta 29-let­ni atletski pevec je gotovo ena od najhitreje vzhajajočih zvezd klasične glasbe. Je kontratenorist, torej najvišji in najredkejši moški glas.Hkrati je član hip hop kolektiva Skill Fantastikz Crew . Ker je zvezdniškega videza, je že podpisal manekenske pogodbe s podjetjema Nike in Levi's ter pristal na naslovnici revije Vogue. Zaradi njegove ljubezni do rapa, breakdancea, rolkanja in glasbe 18. stoletja so ga razglasili za prvo barok'n'roll zvezdo . Poleti je osupnil občinstvo, ko je odpel vodilno žensko vlogo v Händlovi operi Rinaldo v Glyndebournu. Na odru je bil tri ure namesto ameriške mezzosopranistke Elizabeth DeShong, ki se je umaknila iz osebnih razlogov. Občinstvo in kritiki so bili navdušeni nad njegovim čistim petjem, eleganco in stilom.Orliński je tudi zvezda youtuba: v kratkih hlačah in teniskah poje Vivaldija na festivalu v Aix-en-Provenceu. Ta posnetek je viralna uspešnica in mu je prinesel karierni preskok. Ena od njegovih številnih oboževalcev je zapisala, da ima angelski glas v božjem telesu.