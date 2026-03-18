Doživeti nastanek glasbe v živo in slišati neponovljivo

Pred več kot petnajstimi leti je Hiša kulture Celje z Jako Kopačem pripeljala v knežje mesto ­festival Džjezz. Zadnjič so ga izpeljali pred desetletjem, zdaj pa je pobudo za koncertni cikel ­Džjezz prevzelo Društvo za kvalitetno preživljanje prostega časa Komot. Celje tako vnovič dobiva prostor za sodobni jazz, improvizirano glasbo in žanrsko odprte, eksperimentalne prakse. Prvi koncert bo v soboto v opuščeni gostilni Majolka, ko bo nastopil Drašler/Resnik/Drašnik trio.

Nuša Ofentavšek iz društva Komot je dejala, da si želijo glasbenikom jazz scene ponovno omogočiti, da se predstavijo v Celju, odpirati tudi nekonvencionalne prostore ter celjskemu občinstvu dati priložnost, da prisluhne jazzu: »S tem dobijo možnost, da pred njimi nastaja nekaj v živo. Nekaj, kar se še ni zgodilo in se najbrž ne bo ponovilo. Jazz glasba je v osnovi improvizirana. Nastaja tukaj in zdaj in je neponovljiva.«