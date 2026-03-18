Doživeti nastanek glasbe v živo in slišati neponovljivo

Pred več kot petnajstimi leti je Hiša kulture Celje z Jako Kopačem pripeljala v knežje mesto festival Džjezz. Zadnjič so ga izpeljali pred desetletjem, zdaj pa je pobudo za koncertni cikel Džjezz prevzelo Društvo za kvalitetno preživljanje prostega časa Komot. Celje tako vnovič dobiva prostor za sodobni jazz, improvizirano glasbo in žanrsko odprte, eksperimentalne prakse. Prvi koncert bo v soboto v opuščeni gostilni Majolka, ko bo nastopil Drašler/Resnik/Drašnik trio.
Nuša Ofentavšek iz društva Komot je dejala, da si želijo glasbenikom jazz scene ponovno omogočiti, da se predstavijo v Celju, odpirati tudi nekonvencionalne prostore ter celjskemu občinstvu dati priložnost, da prisluhne jazzu: »S tem dobijo možnost, da pred njimi nastaja nekaj v živo. Nekaj, kar se še ni zgodilo in se najbrž ne bo ponovilo. Jazz glasba je v osnovi improvizirana. Nastaja tukaj in zdaj in je neponovljiva.«
