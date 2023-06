Jazzovska govorica svobodne sorte

V nadaljevanju preberite:

Slovensko-hrvaški duet Freekind, v katerem Nina Korošak Serčič­ igra bobne in poje, Sara Ester Gredelj pa igra klaviature in poje, je zelo dejaven. Poleg številnih nastopov doma in po svetu sta nedavno izdali album Since ­Always And Forever, ki ga bosta predstavili jutri ob 21. uri v ­ljubljanskem Kinu Šiška.