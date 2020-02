Jazzva predstavlja prvenec

Jazzva na lanskem Ljubljana Vocal Festivalu.

FOTO:Nina Krajnc

Zasedba Jazzva je tudi organizator vsakoletnega a capella festivala Popjazziada, ki so ga lani preimenovali v Ljubljana Vocal Festival, ki naj bi bil po novem vsako drugo leto.

Na pustni večer bo skupina Jazzva ob 19.30 v ljubljanskem Činčinu imela predstavitveni koncert prvenca s preprostim imenom Jazzva. Na albumu je sedem žanrsko raznolikih skladb, ki predstavljajo prerez umetniškega delovanja skupine v zadnjih letih. Zasedba bo predstavila sedem skladb z albuma ter odpela tudi skladbe, ki jih je pripravila za lansko tekmovanje Evrovizijski zbor leta na Švedskem, na katerem so osvojili tretje mesto.Zasedba je svoj program poleg številnih nastopov na domačih odrih pilila tudi na koncertih na Danskem, Finskem, Madžarskem, v Nemčiji, Italiji in Avstriji. Obdobje snemanja je bilo za Jazzvo tudi čas sprememb, saj je zasedba v teh letih zamenjala dva člana, na albumu pa lahko slišimo tako nekdanjo kot sedanjo zasedbo.Album odpre posebna priredba slovenske ljudske Zrejlo je žito izpod peresa umetniške vodje skupine Jasne Žitnik. Pesmi so posneli(sopran),(mezzosopran),(mezzosopran/alt),(tenor),(bariton),(bas),(beatbox). Zvočne slike skupine pa je uredila ekipa mojstrov zvokain Jasna Žitnik.Slednja je o albumu povedala, da so »na svoj prvi album izjemno ponosni, saj smo vanj z ekipo izjemnih pevcev in strokovnjakov za zvok vložili velik del sebe. Predstavlja razvoj glasbenega jezika skupine preko raziskovanja različnih žanrov. Skozi nabor skladb in oblikovanje zvoka smo Jazzvo predstavili v vseh niansah - od nežne melanholije slovenskih popevk do udarnih plesnih ritmov mednarodnih uspešnic.«