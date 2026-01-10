Jočeš lahko samo v svojem jeziku

V nadaljevanju preberite:

​Rock'n'roll, čeprav večinoma izvira iz glasbe potomcev sužnjev v Združenih državah Amerike, je kot simbol svobode, skupaj s širšo pop kulturo, mladini angleščino tako približal, da nekateri, tudi naši ustvarjalci, trdijo, da se v njej lažje izražajo.

Ko je kmalu po drugi svetovni vojni zahodna popularna glasba začela »kvariti« našo mladino, je bil sprva na udaru jazz. Toda Bojan Adamič, partizanski glasbenik, se ni dal in se je s somišljeniki boril za uveljavitev te takrat zelo popularne glasbe, ki je bila v slogu swinga tudi glasbeno ozadje zmagovitih zahodnih antifašističnih sil.