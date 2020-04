John Prine tudi žrtev koronavirusa

Po poročanju agencije AFP je v torek v New Yorku umrl John Prine , znameniti ameriški folk glasbenik, ki velja za enega najbolj vplivnih tekstopiscev in pevcev svoje generacije. Ta 73-letni glasbenik je umrl za posledicami zapletov zaradi okužbe z novim koronavirusom.Bil je prejemnik številnih nagrad, med njimi sta dva grammyja za albuma ter grammy za življenjsko delo. Prine se je rodil 10. oktobra 1946 v Maywoodu v ameriški zvezni državi Illinois in se je preselil v Chicago, kjer je bil konec šestdesetih let prejšnjega stoletja del oživljene folk scene. Odkril ga je, leta 1971 pa je izdal svoj prvi album, ki je bil dobro sprejet. Njegova glasbena kariera je trajala pol stoletja in v njej je izdal 19 studijskih albumov.Bil je značilen pisec družbenokritičnih, angažiranih in protestnih pesmi in so ga radi poimenovali za Marka Twaina ameriškega kantavtorstva. Leta 2019 je bil sprejet v dvorano slavnih tekstopiscev, leta 2016 ga je kot tekstopisca odlikoval PEN, s čimer se je pridružil glasbenikoma, kot stain. Njegova ženaje 20. marca na instagramu objavila, da je okužena s koronavorusom, in povedala, da pa je bil Prinov test »nedoločen«. Nato je 3. aprila sporočila, da je njen mož že osmi dan priklopljen na respirator in da ima pljučnico.