Joker Out - Odštevanje do začetka Cirkusa

Na koncertu na strehi Radia Slovenija so člani skupine Joker Out v postavi Bojan Cvjetićanin (vokal, kitara), Jure Maček (bobni), Kris Guštin (kitara), Jan Peteh (kitara, klaviature) in Nace Jordan (baskitara) mesec dni pred praznovanjem desetletnice delovanja razglasili, katera domača zasedba bo ogrevala občinstvo. Praznični koncert, ki so ga poimenovali Cirkus, bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. V bližini so namreč nekoč imeli prvi prostor za vaje. Na Cirkus so ­povabili 25.000 ljudi.