S kontrabasom naokoli po različnih glasbenih poteh

Za sobotni koncert z Big Bandom RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Tadeja Tomšiča v ljubljanskem SiTi Teatru je Jošt Lampret pripravil program, ki črpa iz starejšega avtorskega opusa in pisanja za zasedbo P'Jays. Hkrati bodo zaigrali novo glasbo, ustvarjeno za to priložnost. V Lampretovih skladbah se skriva raznolik glasbeni svet, ki obsega prodornost in improvizacijsko odprtost jazza, energijo in ostrino rocka, plesno nalezljivost funka ter barvitost tradicionalnih glasb sveta.