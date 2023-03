Jubilejna desetka za divjo umetnost in aktivizem

Cerkljanski alternativni mladinski klub ob mednarodnem prazniku žensk organizira 10. festival Deuje babe, na katerem s pomočjo umetniških del in dogodkov obravnavajo vrsto vprašanj, povezanih s položajem žensk.­ Od danes do 8. marca bodo v Cerknem in Idriji predstavili­ pet umetnic. Vstop na prireditve je – z izjemo filmske projekcije v Filmskem gledališču Idrija – brezplačen.

Cerkljanski mladinski alternativni klub (C.M.A.K.) je pred desetletjem zagnal Deuje babe z namenom, da bi na javnih prireditvah povečal zastopanost žensk in spolno uravnotežil program, v katerem so prevladovali umetniki. Poslanstvo festivala – ime so mu nadeli po arheološkem najdišču, v katerem so našli znamenito neandertalčevo piščal in kjer so po ljudskem izročilu prebivale deuje babe, kar je narečna sopomenka za neukročene ženske – je torej vsa leta isto.

Dati prednost neuveljavljenim ženskam, ki so šele dobro stopile na ustvarjalno pot – aktivistkam, glasbenicam, slikarkam, teoretičarkam in drugim, ki v svojih delih obravnavajo vprašanja, povezana z enakostjo oziroma neenakostjo spolov –, in opozarjati na nujo po pravičnejšem svetu za vse. Cerkno ima kljub svoji majhnosti od nekdaj dobro razvito kulturno življenje, tudi alternativno sceno, po mnenju soorganizatorke festivala Tee Hvala pa manjka dogodkov, ki bi obravnavali omenjene teme.

Program se bo začel danes, in sicer z odprtjem razstave ilustratorke Maje Poljanc v galeriji Stopnišče v Večnamenskem centru Cerkno. Na ogled bo izbor del iz njene knjige Encyclopedia Mythologica Slovenica, prve ilustrirane enciklopedije slovenskih mitoloških bitij. Izmed več kot sto ilustracij je avtorica za Deuje babe izbrala upodobitve rojenic, smrti, coprnic, vil, krivopete, krivde, divje jage in drugih mitoloških bitij.

Festival širi obzorja s feministično kritiko spolnih norm in pričakovanj, ki krojijo naš vsakdan. FOTO: Lenart Lukšič

Jutri ob 19. uri bo v baru Pr' Gabrijelu koncertna predstava Iz vode na kopno avtoricin. Gre za nadaljevanje predstave Pod vodo iz leta 2017. Maja Dekleva Lapajne in Alenka Marinič se z združitvijo glasbe in gledališča posvečata temam, kot so represija, prekarnost, ujetost v neoliberalne odnose, pa tudi iskanju prostorov, v katerih se lahko izoblikujejo pristnejši odnosi. Po predstavi bo sledil pogovor z avtoricama.

Sobotni večer bo postregel še z nastopom Fraw Blanke feat. Sajkoslav in Gotti. Fraw Blanka, kot so zapisali organizatorji, rapa o »stranskih učinkih« patriarhata: normah, ki ženskam zapovedujejo prijaznost in nenapadalnost. V svojih neposrednih nastopih besni nad nepravičnostjo in lažmi, rekoč: »Ne ga fejkat'!«

Naslednji dogodek festivala bo na mednarodni praznik žensk, ko bodo ob 19. uri v Filmskem gledališču Idrija predvajali dokumentarni film Vsa ta lepota in prelivanje krvi Laure Poitras. Gre za zgodbo o fotografinji in vizualni umetnici Nan Goldin, v kateri se prepletata preteklost in sedanjost ene od najvidnejših svetovnih fotografinj. Zelo osebni in izrazito politični dokumentarec raziskuje neločljivo povezanost med aktivizmom ter njenim življenjem in umetniškim delom. Na lanskem festivalu v Benetkah je dokumentarec prejel zlatega leva za najboljši film.

Literarni večer na enem od preteklih festivalov. FOTO: Matjaž Peternelj

Ustreznih prostorov še vedno ni

Festival se je, kljub neustreznim prostorom, v katerih C.M.A.K deluje od izgube prejšnjih prostorov leta 2019, v desetih letih uveljavil in obdržal na cerkljanski alternativni sceni, občinstvo prihaja tudi iz drugih krajev po Sloveniji.

»Deuje babe za razliko od mednarodno prepoznavnega festivala Jazz Cerkno nagovarjajo predvsem lokalno občinstvo, po drugi strani si oba festivala prizadevata za prevetritev Cerkljanskega: v kraj pripeljeta umetniška dela in dogodke, ki širijo obzorja. Festival Deuje babe jih širi predvsem s feministično kritiko spolnih norm in pričakovanj, ki krojijo naš vsakdan, in ponujanjem prostora za razmislek o pravičnejših alternativah,« je pou­darila Tea Hvala.

Za marsikoga – posebej na ruralnih območjih – je opozarjanje na neenakost spolov še zmeraj sporno. Danes prevladuje splošno prepričanje, da smo enakost že dosegli, kar je daleč od resnice, je dodala Tea Hvala. Nasilje nad ženskami, plačne razlike in pogosto otežena pot do napredovanja dokazujejo, da še zdaleč ni tako.

Organizatorji so v vabilu na festival leta 2019 zapisali, da se bodo obiskovalci po obisku Deujih bab morda počutili bolje, kakor da so vsaj za trenutek odložili breme seksizma. S to mislijo naslavljajo občinstvo (vseh spolov) tudi letos.