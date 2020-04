Judas Priest - Heavy metal ni samo za »starejšo generacijo«

Koncert britanskih heavymetalcev Judas Priest, ki naj bi nastopili v dvorani Stožice 14. julija v okviru turneje ob 50-letnici delovanja, za zdaj še ni odpovedan.­ Z veliko mero sreče se bodo pionirji­ heavy metala vrnili v Ljubljano­ po 29 letih in pripeljali­ s seboj superskupino The Dead Daisies. Na svetovni turneji, ki jo načrtu­jejo za poletje, bodo predstavljali svoj zadnji studijski­ ­album Firepower. Pogovarjali smo se s kitaristom ­skupine Glennom Tiptonom. Mama vas je najprej naučila igrati klavir.Moja mama je bila klasična pianistka in zelo dobra glasbenica, vendar gredo mojemu bratu zasluge za to, da sem se ...