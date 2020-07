FOTO:Julijski dan, ko je ves svet pel o božiču

Julijski dan, ko je ves svet pel o božiču

13. julija 1985 je bil na stadionih Wembley v Londonu in John F. Kennedy v Filadelfiji eden največjih glasbenih spektaklov z dobrodelno noto- Live Aid.

Live Aid so na Wembleyju končali s pesmijo Do They Know It's Christmas? FOTO: arhiv organizatorja