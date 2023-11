Jutri bo v Cvetličarni zadišalo po magnolijah

V nadaljevanju preberite:

Neosoul zasedba Batista Cadillac, znana po uspešnicah, kot so Mim pravil, Magnolije, Pust me do besede in Generacija neba, v svojo glasbo vpleta tudi druge sloge, kar je razvidno tako iz njenega istoimenskega prvenca kot na nastopih v živo. Jutri bodo Primož Hudoklin (kitara), Jakob Zlatinšek (klaviature), Sebastjan Podlesnik (baskitara), Matjaž Skaza (bobni), Urban Lutman (vokal) in Matija Koritnik (kitara, vokal) ponesli poslušalce mim pravil na svojem največjem koncertu doslej.