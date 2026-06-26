Ljubljana caplja za Zagrebom. Kam so šli spektakli svetovnih glasbenih zvezd

Prepričanje obiskovalcev koncertov, predvsem popularne glasbe, da je Slovenija drugorazredna dežela, je kar upravičeno. Pri nas so koncerti največjih svetovnih glasbenih zvezd prej izjema kot pravilo. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa je bilo precej drugače.

Čeprav Slovenija premore veliko koncertnih prizorišč – dvoran, polodprtih in povsem odprtih poletnih festivalskih odrov –, v zadnjih dvajsetih letih z zavistjo gledamo, kako so Budimpešta, Beograd in Zagreb prevzeli vodstvo v gostovanju največjih svetovnih zvezd. Dunaj pa je v tem blestel že od vedno.