S pomladjo je prišel tudi največji mini festival pri nas

S slavnostnim nastopom na Krekovem trgu v Ljubljani se je včeraj začel Kavč festival, največji samorastniški subkulturni festival pri nas. Na različnih koncih in krajih po Sloveniji, pa tudi v sosednjih državah, bo nastopilo kar 150 skupin z vseh koncev sveta in različnih glasbenih opredelitev. Gledališki del festivala prinaša nastope 30 skupin. Vsak dan bo do 70 koncertov in predstav, skupno pa 250 dogodkov. Sklepni dogodek v Kinu Šiška bo potekal v neposrednem prenosu v Gazo in iz Gaze.