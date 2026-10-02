Chopin kot Jan Plestenjak, Čajkovski kot Britney Spears

Mozart, Chopin, Liszt, Beethoven … Tudi če človek ni ljubitelj klasične oziroma resne glasbe, je gotovo slišal kar nekaj njihovih­ del, samo da morda ne ve, da so jih napisali vrhunski skladatelji.­ Čeprav v marsičem genialni,­ so bili samo ljudje. S takšnimi in drugačnimi lastnostmi, hotenji in strastmi. V predstavi Seks, droge­ in klasika, ki jo bodo premierno­ uprizorili nocoj ob 19.30 v Celju,­ se sprašujejo, kako bi njihova dela zvenela danes.

»Bi dame tudi danes omedlevale ob Franzu Lisztu in na temnih ulicah bežale pred omamljenim Beethovnom? Je Frédéric Chopin izumil situationship in ali je ­Wolfgang Amadeus Mozart najslavnejši nepo baby?« se v vabilu na predstavo, dvema celjskima bo sledila še ponovitev v Ljubljani, sprašujejo ustvarjalci. Napovedujejo, da bomo izvedeli, kdo od velikih klasikov bi danes imel največ bitcoinov, kdo bi bil na vrhu glasbenih lestvic in največkrat predvajan na plesiščih nočnih klubov ter kdo bi iskal navdih na spletnih forumih.