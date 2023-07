Klavirska koncerta in operne arije

V nadaljevanju preberite:

Pianist Simon Trpčeski, ki je že večkrat nastopil pri nas, sodi med glasbenike, ki jih kritiki cenijo tudi zaradi globoko ekspresivnega pristopa in odrske prezence. Na Festivalu Ljubljana bo 10. julija nastopil s Slovensko filharmonijo, ki jo bo vodil Vasilij Petrenko, oba glasbenika pa imata za seboj že številne skupne projekte. Z Orkestrom Slovenske filharmonije bosta na večeru znamenitih opernih točk 19. julija nastopila tudi Sondra Radvanovsky ter Piotr­ Beczała. Dvojec in orkester bo vodil Gian­luca Marcianò, ki velja za zelo iskanega dirigenta in slovi po neomajnem dramatičnem dirigiranju v svojevrstnem slogu.