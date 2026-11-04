Ko pasji robot pleše na glasbo vesoljcev

Umetniški tandem Silence, ki ga sestavljata glasbenik in aranžer Primož Hladnik ter glasbenik, besedilopisec in pevec Boris Benko, je nedavno izdal nov album Alien Poetry – Songs from Internment Camp Earth (Tujezemska poezija – pesmi iz internacijskega taborišča Zemlja). Predstavil ga je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v okviru plesne predstave Borderless Body (Brezmejno telo). Predstava je bila premierno predstavljena julija lani v okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025 in je delo plesnega kolektiva MN Dance Company. Hladnik in Benko bosta 13. aprila prihodnje leto album predstavila tudi v Izštekanih na Valu 202 in v Cankarjevem domu. To bo natanko 30 let po prvem gostovanju v Izštekanih 17. aprila 1997.