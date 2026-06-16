Ko se jazzovska zapuščina prenaša na novo generacijo

Jazz festival Ljubljana, ki velja za najstarejši jazz festival v Evropi, ni le prostor za nastope, temveč je tudi pomembno stičišče za prenos glasbene zapuščine. Mentorstvo omogoča mladim glasbenikom, da se povežejo z zgodovinskimi, političnimi in kulturnimi okoliščinami, ki so oblikovale jazzovsko glasbo. To je tudi rdeča nit 67. Jazz festivala Ljubljana, ki ga bo od 1. do 4. julija gostil Cankarjev dom. V štirih dneh bodo koncerti od Križank do Parka CD, Gallusove in Linhartove dvorane ter Kluba CD.