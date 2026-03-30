Ko so se na koncerte vozili s kombijem, vlakom in fičem

Zgodovina skupine Martin Krpan je zgodba o stalnem spreminjanju postave, ki pa se je pri tretjem albumu Od višine se zvrti izkristalizirala v presežek. Po progresivnem prvencu Bonbonjera in nekoliko novovalnem drugem albumu Martin Krpan 2 so Vlado Kreslin, vokal, akustična kitara, orglice; Aleš Klinar, vokal, klaviature; Mark Čuček, kitare; Tomaž Sršen, baskitara, in Dadi Kašnar, bobni, posneli enega najboljših in najbolje prodajanih rock albumov pri nas ​Od višine se zvrti, ki je odslej na voljo na vinilnem ponatisu ZKP RTV Slovenija.