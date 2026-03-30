Ko so se na koncerte vozili s kombijem, vlakom in fičem

Zgodovina skupine Martin Krpan je zgodba o stalnem spreminjanju postave, ki pa se je pri tretjem albumu Od višine se zvrti izkristalizirala v presežek. Po progresivnem prvencu Bonbonjera in nekoliko novovalnem drugem albumu Martin Krpan 2 so Vlado Kreslin, vokal, akustična kitara, orglice; Aleš Klinar, vokal, klaviature; Mark Čuček, kitare; Tomaž Sršen, baskitara, in Dadi Kašnar, bobni, posneli enega najboljših in najbolje prodajanih rock albumov pri nas Od višine se zvrti, ki je odslej na voljo na vinilnem ponatisu ZKP RTV Slovenija.
