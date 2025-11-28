KoiKoi igrajo alternativni rock za plesni večer

V nadaljevanju preberite:

Beograjska indie rock zasedba KoiKoi je ena od najprodornejših skupin novega balkanskega alternativnega vala rocka. Kvartet, ki ga sestavljajo pevec in kitarist Marko Grabež, pevka in klaviaturistka Emilija Đonin, pevka in baskitaristka Emilija Đorđević ter bobnar Ivan Pavlović - Gizmo, ki se ukvarja tudi z elektroniko, je energična fuzija zvočne eklektičnosti. S prvima dvema smo se pogovarjali o nastanku skupine, imenu in novem albumu O sreći u snovima, ki ga bodo predstavili v ljubljanskem Kinu Šiška 12. decembra.