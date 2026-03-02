Pop je bolj pridevnik kot kategorija

Skupina Kokosy je lani izdala odličen album Naravni pojavi, ki ga intenzivno predstavlja na koncertih. O tem, kako je biti Kokosy, smo se pogovarjali z Borisom Kokaljem, Anžetom Lajevcem in Izidorjem Valičem, član zasedbe pa je tudi Martin Drobnič.

Moram priznati, da sem bil zelo presenečen nad toliko vreščanja na predstavitvi novega albuma Naravni pojavi v Cvetličarni. To ni kar tako. Nazadnje je bila toliko vreščeče strasti deležna skupina The Kooks pred 14 leti v ljubljanskem Kinu Šiška.

Boris Kokalj: Jaz bi rekel, da strast rodi strast. To je zato, ker si upamo biti čustveno tako odkriti oziroma nam to ni težko. In ker si upamo pokazati vse barve naših duš in src. Po mojem je to vzpostavilo okolje, v katerem se tudi ljudje počutijo res varne in se lahko zderejo, zdžuskajo, zdensajo, razmečejo po plesišču. Ker če bi bili mi zapeti, verjetno tudi občinstvo ne bi vreščalo in plesalo tako, kot pleše in vrešči.​ Kokosy smo ena takšna varna plesna oaza.