Glasba za eno uro miru in prisotnosti v trenutku

Violinistka Tanja Sonc, ki živi in dela v Švici, letos že deseto leto organizira festival komorne glasbe v domačih Radečah. Festival se začenja danes z otroškima matinejama, osrednja koncerta bosta konec tedna. Poslastica bo gotovo petkov jubilejni koncert, na katerem bo igral violinist Daniel Hope. To bo njegov edini koncert v Sloveniji.

Tanja Sonc je zasnovala festival, ker je hotela tujim glasbenikom, ki se vedno z veseljem odzovejo na njeno vabilo, predstaviti Slovenijo, hkrati pa svojim rodnim krajem nekaj vrniti. Tako že deset let organizira festival komorne glasbe v cerkvi sv. Petra.