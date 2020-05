Koncert Judas Priest preložen za eno leto

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zaradi trenutnih okoliščin je organizator koncerta skupinekoncert, ki je bil napovedan za 14. julija letos v ljubljanskih Stožicah, preložil na 13. julij 2021. Že kupljene vstopnice veljajo za nov termin. Komur novi datum ne ustreza, lahko vstopnice od 21. maja do 21. junija vrne na prodajnem mestu, kjer jih je kupil, in mu bo povrnjena kupnina. Spletni kupci pa naj se obrnejo na. Organizator poziva vse kupce, naj obdržijo vstopnice za nadomestni termin in s tem podprejo prihodnost koncertnega dogajanja v Sloveniji.Le malo je heavy metal zasedb, ki so bile tako uspešne kot britanska zasedba Judas Priest v svoji 50-letni karieri. Tako bodo na turneji prihodnje leto počastili pol stoletja svoje kariere.