Koncert skupine Katalena ob dnevu družin

Kako lahko pomagate oziroma kako do pomoči na: solidarniskulturo.org. Donacije bodo sprejemali vse do nedelje, 17. 5., do 24. ure, do takrat bo na ogled tudi posnetek koncerta.

Zavod Nazaj na konja – Družinski center Kidričevo prireja danes, ob mednarodnem dnevu družin koncert v Konjeniškem parku Starošince. Ob 20.30 bo nastopila skupina Katalena , dogodek, ki bo potekal po spletu , pa nosi geslo Ker iz družin zraste družba.Družina ni samo izraz za najožje sorodstvo, družina je drugo ime za medsebojno razumevanje, varnost, zaupanje, ljubezen in spoštovanje, kar so vrednote, v skladu s katerimi organizacija Nazaj na konja deluje že petnajst let. Svoje poslanstvo – spletanje vezi med konji, otroki, ljudmi in naravo – so tokrat popestrili s pomočjo glasbe, s koncertom s solidarnostno noto. Koncert bo potekal po spletu, med koncertom in po njem pa bo mogoče nameniti prispevek projektu Solidarni s kulturo , namenjemu socialno ogroženim delavkam in delavcem v kulturi, ki so ostali brez kakršnihkoli sredstev zaradi ohromitve javnega življenja, v posebej težkih okoliščinah pa so se znašli starši samohranilci in družine, v katerih sta oba starša brez rednega prihodka.