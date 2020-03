Koncerti na daljavo 

Koncerti:

Jure Tori v živo vsak dan ob 18.30.







Jutri, v torek, 17. marca, bo



Skupina

v živo vsak dan ob 18.30. Miha Renčelj v živo vsak dan ob 18.30.Jutri, v torek, 17. marca, bo Sašo Zver za dan Svetega Patrika ob 18. uri iz svoje dnevne sobe širil dobro voljo z igranjem irskih pesmi.Skupina Lumberjack bo v četrtek 19. marca ob 19. uri imela prenos svojega koncerta pod naslovom Koncert iz placa.

Po sinočnjem nastopanju na svojih balkonih se je kar nekaj domačih glasbenikov in glasbenic odločilo, da bodo pripravili različne oblike predstavljanaja svoje glasbe na daljavo - v živo ali s posnetki. Oblikovala se je tudi skupina Glasbeniki in glasbenice v izolaciji , kjer bodo člani skupine na facebooku te dni predstavljali svoje umetniško ustvarjanje v času vladanja koronavirusa. To je posebna interventna virtualna platforma, kjer se skupina umetnikov in umetnic z ustvarjalnostjo bori proti virusu in dolgčasu. V skupino vabljeni vsi, ki želijo vedeti, kaj se ta hip dogaja na domači, tokrat dobesedno, glasbeni sceni.