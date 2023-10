Koncerti med vojno niso le glasbeni dogodek, temveč kulturna diplomacija

V nadaljevanju preberite:

Miloš Jelić je klaviaturist najbolj znane ukrajinske pop rock skupine Okean Elzy že 19 let. Zaradi vojne večino časa preživi doma v Srbiji. Ko gredo s skupino na koncerte po svetu, se najprej dobijo v Varšavi, toda večkrat se spet vrača v Kijev na snemanje nove plošče in na koncerte. V času pandemije in vojne so ustvarili petdeset novih pesmi. Nekatere so že izšle, nekatere še bodo, nekatere ne bodo nikoli. Pesmi na novem albumu bodo imele ljubezensko, socialno in vojno tematiko. Njegova žena je iz Rusije, vendar je del njene družine zapustil državo pred vojno, drugi del pa kmalu po začetku vojne.

- Razumem, da v bolj oddaljenih državah ne čutijo obveze za podporo Ukrajini. Kjer ruskega terorja še niso občutili, imajo manj posluha za pomoč. Toda povsem drugače je v državah blizu Rusije.

- Ne pravim, da v Novem Sadu ni bilo strašno. Toda nihče ni gnal ljudi na ulico in jih postrelil. Prijateljica mojega najstarejšega sina je bila v Ukrajini priča, kako so ruski vojaki v vasi poleg Buče podili civiliste iz hiš in jih postrelili.

- Vsekakor sem se leta 1999 v Srbiji počutil mnogo varneje kot zdaj v Ukrajini.

- Veste, kdo je poskrbel, da je ruščina v Ukrajini resnično postala osovražena in da so jo ljudje začeli opuščati? Vladimir Putin.

- Odraščal sem v generaciji kaset. Med prijatelji sem iskal, kdo mi lahko kaj presname. In ko sem slišal za kakšno novo skupino, sem spet iskal, kdo od prijateljev že ima to kaseto. Saj ne vem, ali smo bili na svoje kasete bolj ponosni zaradi izvajalca ali zaradi vloženega truda, da smo jih sploh imeli.