Kopriva - Nova kolektivna organizacija računa na milijone

Društvo Kopriva je najmlajša kolektivna organizacija za uveljav­ljanje avtorskih in sorodnih pravic v Sloveniji. Lani ustanovljena organizacija upravlja pravico do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se odvija pod pogoji privatne in druge lastne uporabe, ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom. Vodenje organizacije je prevzel Nikola Sekulović, baskitarist številnih slovenskih glasbenih zasedb.Zakaj je nastala Kopriva?Nadomestilo za zasebno in drugo reproduciranje je v Sloveniji že obstajalo. Zakon je to avtorsko pravico prepoznal že leta 1995 in se je uveljavljala, ...