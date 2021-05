Kriza neodvisnih koncertnih prizorišč

V nadaljevanju preberite:



Manjša koncertna prizorišča so integralni del močno načetega koreninskega sistema glasbe. Rešitve za njihovo preživetje skušajo najti v novoustanovljeni mednarodni iniciativi koncertnih prizorišč EEnlarge Europe, katere del je tudi ljubljanski Kud Channel Zero. V številnih državah so že zaprli mnoge manjše klube, kako je pa pri nas? Vlade evropskih držav imajo različne stopnje posluha za koncertno dejavnost, koliko ga pa premore naša?