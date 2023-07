Kubanska glasba osvaja Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Skupina EuroCubans je nastala na pobudo slovenskega tolkalca Črta Pšeničnika, ki je po končani formalni izobrazbi izpopolnjeval afrokubanske sloge z najboljšimi kubanskimi tolkalci in sodeloval tudi z Juanom de Marcosom Gonzálezom, dobitnikom grammyja in eno od osrednjih osebnosti kubanske glasbe. S slednjim smo se pogovarjali o posebnem projektu, ki ga bodo domačemu občinstvu predstavili 21. julija v mariborskih Minoritih, 28. julija v Avditoriju Portorož in 19. avgusta na Jazz Kampu v Kranju.