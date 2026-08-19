Po obisku Szigeta: Festival strpnosti in svobode v prahu, ki povezuje (VIDEO)

Na budimpeštanskem otoku Obuda je med 11. in 15. avgustom Sziget obiskalo okoli 360.000 ljudi. Petdnevni festival je tudi letos ponudil precej več kot koncerte – od športa in cirkusa do ustvarjalnih delavnic, glampinga in številnih drugih aktivnosti. »Vsak je lahko našel nekaj zase,« pravi novinarka Dela Nina Gostiša, ki je festival obiskala proti koncu. Med najbolj prepoznavnimi spremljevalci festivala je bil tudi prah, zaradi katerega so bili skoraj obvezni trpežni čevlji in rutka. »Ko mi je začel ta prah lezti v grlo, sem ugotovila, da potrebujem masko, potem pa rutko, ki je nekako postala festivalski outfit.« Cena za obisk sicer ni majhna – petdnevna vstopnica je stala 379 evrov. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP Sziget pa je letos dobil tudi novo-staro zgodbo. Po spremembi lastništva se ...