Kultura in umetnost ne smeta biti talki vojne

Predstava Pesem za Laro, ki bo v soboto, 3. februarja, na odru ljubljanskega Pionirskega doma, je potovanje v globino ruske duše, v jedro strastne in tragične ljubezenske zgodbe, zapisane v romanu Borisa Pasternaka Doktor Živago in vizualizirane v istoimenskem hollywoodskem spektaklu. Besedilo v režiji Yulie Kristoforove interpretira pevka in igralka Lara Jankovič, ki tudi poje ruske romance ob spremljavi glasbenikov Ravija Shresthe, Tilna Stepišnika, Alekseja Ermakova in Gašperja Primožiča