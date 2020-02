Lačni Franz - Štirideset lačnih let

Lačni Franz napovedal koncert z gostjo Anjo Rupel. FOTO: Voranc Vogel

​Ujeti trenutki zgodovine

Albumi v živo skupine Lačni Franz

Slišiš, školjka poje ti (1984)

Petnajstletnica v živo (1995)

Tu smo – vaši smo! (2020)

Skupina Lačni Franz je gotovo ena od najbolj posebnih, kar jih je naplavil novi val. Po razpadu se je pevec in avtor pesmi Zoran Predin podal na samostojno pot, a je pred leti očitno dozorel čas, ko si je občinstvo znova zaželelo slišati v živo pesmi Lačnega Franza. Zato se je Predin obdal z mladeniči in zagnal novo različico te zasedbe.Po razpadu se je skupina Lačni Franz za kratek čas zbrala in leta 2001 izdala album V peni sprememb, vendar brez Predinovega vokala. Ta je leta 2016 z novo postavo izdal (povratniški) album Ladja norcev, na katerem sta se Predinov cinizem in globok vokal cepila na mladostniško rockovsko energijo. Ta zasedba je nato veliko nastopala in lani s koncertom 29. novembra v mariborskem Štuku ter z dvojnim albumom v živo Tu smo – vaši smo! zaznamovala štirideset let skupine Lačni Franz. Album, na katerem je 19 pesmi, je posnel, s katerim je Predin pozneje opravil še ­produkcijo.Na predstavitvi nove plošče je Predin povedal, da so s tem albumom »zapakirali določeno življenjsko obdobje. Aprila bo izšel še dvojni vinilni album. Ker je v času nastajanja albuma umrl ustanovni član in bobnar skupine Lačni Franz, smo album posvetili njemu.« Izšel je pri založbi Celinka, ki je, kot je povedal idejni vodja založbe, prej ustvarjalno umetniško polje kot klasična založba. »Že nekaj časa so mi domače skladbe Lačnega Franza, saj sem nekatere od teh tudi preigraval, ko sem nastopal z Zoranom. Do teh pesmi sem čutil moralno dolžnost, da jih Celinka vzame pod okrilje. To so izjemne pesmi, mnoge že ponarodele,« je dodal.Promocijski koncert ob izidu albuma bo v ljubljanski Cvetličarni 2. aprila, kot gostje bodo nastopili(Videosex) in mlada zasedba. »Z Anjo sva lani nastopila v Beogradu in Zagrebu. Dokazala je, da drži pravilo, da so bili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja vsi normalni ljudje zaljubljeni vanjo. V Beogradu je to doseglo takšno stopnjo, da je prišlo v dvorano na moj koncert največ moških v moji karieri. Žene so pustili doma, da jih ne bi nič motilo pri obujanju spominov,« je šaljivo poudaril Predin.Anja Rupel je v smehu pojasnila, da »Zoran vendarle nekoliko pretirava. Najine poti se prepletajo od osemdesetih let, od tiste noči, ko sva ob štirih zjutraj po Beogradu iskala pekarno. Zoran je bil tudi glavni krivec, da smo z Videosexom posneli priredbe slovenskih popevk. Mislim celo, da jih je on hotel posneti, pa smo ga prehiteli. (Smeh.) Bila sem zelo vesela, da me je povabil na koncerte v Beograd in Zagreb. Pa tudi rahlo zaskrbljena, ker tam že dolgo nisem nastopala, kakšnih trideset let. Vendar je bilo z ekipo Lačnega Franza že samo potovanje zabavno, na koncertih pa fenomenalno. Prepričana sem, da bo tudi na koncertu v Cvetličarni tako.«Za Delo je Predin pojasnil, v čem je čar albumov v živo. »Pokaže se, koliko bend velja. Nastopi v živo so smisel tega, kar glasbeniki počnemo. Vsa snemanja, vsi intervjuji, fotografiranja in podobno služijo nastopu v živo. Tisto, kar doživljaš dve uri, je najpomembnejše in osmisli ukvarjanje z glasbo. Tam moraš pokazati, koliko znaš, kajti toliko veljaš. Druga stvar je seveda, da lahko takoj preveriš kakovost svojega dela z odzivom občinstva. Skupinsko prepevanje na koncertih je nekakšen obred, ko se v istem trenutku dogajata dve zadevi. Dajanje in prejemanje v obe smeri. Zato snemamo albume v živo, da ujamemo trenutek zgodovine.«