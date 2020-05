Lado Jakša - Odmevna tiha voda slovenske glasbe

Lado Jakša je eden najbolj prijaznih slovenskih glasbenikov. Dolgoletno kariero je gradil na številnih sodelovanjih, je inštrumentalist, ki je sodeloval pri zelo različnih glasbenih projektih, od Mačka Murija do Laibach, od Buldožerjev do Lolite. Zanj pa sta značilna tudi vizualnost in multivizijski pristop k umetnosti. Za sabo ima več kot 70 fotografskih razstav, več kot 80 diskografskih izdaj in še veliko glasbe, napisane za gledališče, televizijo, radio in film. Vaša umetniška pot je prav zanimiva. Ste eden redkih umetnikov pri nas, ki povsem enakovredno prepleta glasbeno in fotografsko izražanje. Kako je do tega ...