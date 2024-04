Lahko si samo mrtev ali živ rocker

Legendarni angleški rock pevec Rod Stewart bo 19. maja v ljubljanski dvorani Stožice prvič ­gostoval pri nas. V ekskluzivnem intervjuju za Delo, ki bo kmalu­ objavljen v celoti, nam je pojasnil, kaj ga še vedno vleče na turneje.

Slavni Britanec, ki bo 10. januarja 2025 dopolnil osemdeset let, je eden od najuspešnejših in najbolj priljubljenih glasbenih izvajalcev našega časa. Njegova kariera traja že šest desetletij, v tem času je prodal več kot 250 milijonov albumov. Zaslovel je s skladbami, kot so Sailing, The First Cut Is the Deepest, Rhythm of My Heart, Tonight's the Night, Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy?​, ki so mednarodne uspešnice.

Dvakrat je bil sprejet v dvorano slavnih ​rock'n'rolla, je dobitnik nagrade grammy za življenjske dosežke, leta 2016 je za prispevek h glasbenemu in humanitarnemu delu prejel britanski viteški naziv. Je eden od redkih umetnikov, ki je imel deset albumov na prvem mestu britanske glasbene lestvice ter kar 31 singlov med prvimi desetimi, od teh jih je šest pristalo na prvem mestu. Ponaša se tudi s 16 singli, ki so se uvrstili med prvih deset najbolj poslušanih na ameriški lestvici Billboard Hot 100, in s 17 albumi na vrhu ameriških glasbenih lestvic.

Stewart uživa na turnejah

Vprašali smo ga, kaj je tako razburljivega na turnejah, da ga po vseh teh letih še mikajo. »Verjamem, da je to tisto, za kar sem bil dan na to zemljo. In kar je najpomembneje, še vedno zelo uživam na turnejah. V veliko veselje mi je stopiti na oder in zabavati ljudi ter s tem služiti za življenje. Ta občutek me ni nikoli zapustil, odkar sem začel nastopati pri devetnajstih letih. Še vedno v tem zelo uživam.«

V izvedbo turneje je vpletenih veliko ljudi, posebno pomembna pa je spremljevalna skupina. S tem se je strinjal in povedal, da ima »čudovite glasbenike in mislim, da pomaga, če imaš na turneji čudovito skupino. Zame so kot družina, v kateri je dvanajst članov. Šest žensk in šest moških. Ženske so zelo pomembne, ker na turneji praviloma delujejo sproščujoče in vse olajšajo.«

Spomladanska evropska turneja Roda Stewarta obsega 26 koncertov in se bo začela 11. maja v belgijskem Antwerpnu ter končala v italijanski Lucci 7. julija. Nato bo imel sedem nastopov v dvorani Caesars Palace v ameriškem Las Vegasu, v kateri redno nastopa od leta 2011 in so vsi njegovi koncerti razprodani. Temu bo sledilo še sedem koncertov po Združenih državah Amerike.

Ker Rod Stewart doslej še ni nastopil v Sloveniji, smo ga vprašali, kako se odloči, kam bo odšel na turnejo. »No, ne morem iti tja, kamor nisem povabljen. Rad bi šel recimo v Indijo, pa me še nihče ni povabil. V Slovenijo ste pa me,« je dodal v smehu.

Nastopa tudi po 90. letu

Hrvaški glasbenik Stjepan Jimmy Stanić, ki je star 95 let, je še lani nastopal. V intervjuju pred petimi leti, ko je nastopil v ljubljanski kavarni Slamič, smo ga vprašali, kako to, da še vedno ne more brez odra. »Občinstvo sem vedno rad spravljal v dobro voljo. Ko sem hodil po nastopih, kjer nas je bilo več nastopajočih, sem nekoč opazil, ko sem bil na vrsti, da občinstvo že malo dremlje. Povedal sem šalo, občinstvo se je zasmejalo in potem pozorno spremljalo moj nastop. To sem nadaljeval do današnjega dne. Še vedno me pokličejo za koncert, pa pridem. Priznam, da nisem jazzovski pevec, rad pojem zimzelene melodije, pa malo swinga in bluesa. V nekdanji Jugoslaviji in tudi zdaj na Hrvaškem ni ravno veliko občinstva, ki bi prihajalo na jazzov­ske koncerte.«

Goran Bregović se ne bo upokojil

Tudi 74-letni bosanski glasbenik, živa legenda jugoslovanskega rocka s skupino Bijelo dugme in kasneje mednarodna zvezda filmske in etno glasbe, Goran Bregović, ne razmišlja o upokojitvi. To je povedal v nedavnem intervjuju novinarju Branku Rosiću ob pripravah na ponovno sestavo skupine Bijelo dugme in turneji ob 50-letnici nastanka. Prvi koncert bodo odigrali v sarajevski Skenderiji, kjer so imeli prvi koncert.

»Ko gledam naše vrstnike, ki nikoli ne zapustijo odra, se mi skoraj zdi, da imamo enake občutke. Preprosto moramo proslaviti dejstvo, da še vedno lahko proizvajamo ta hrup, ga organiziramo in uživamo v njem. Ne verjamem, da ima katera od velikih skupin, ki še živijo in so na odru, tako kot mi, kaj drugega na prvem mestu. Ne verjamem, da komu primanjkuje denarja. Mi bomo proslavljali naš rojstni dan in v tem uživali. Igrali bomo pesmi skupine Bijelo dugme v originalnih aranžmajih. V rock'n'rollu je nekaj fizičnega, kar zasvoji za vedno. Obstaja fizična navada povzročanja rock'n'roll hrupa, ki je dobra in ni brezzvezna. Zato nihče ne obupa. Nisem še videl upokojenega rockerja. Lahko si samo mrtev ali živ rocker,« je pojasnil svoje delovanje.

The Rolling Stones (Ron Wood, Mick Jagger in Keith Richards) na turneji predstavljajo nov album Hackney Diamonds. Foto Mark Seliger

Večna Jagger in Richards

Letos je ena od najtežje pričakovanih turnej prav vrnitev rock dinozavrov The Rolling Stones, skupine, ki je nastala leta 1962 in v kateri sta samo še dva ustanovna člana, pevec Mick Jagger (80) in kitarist Keith Richards (80). Polnopravni član zasedbe je še prijatelj in glasbeni sodelavec Roda Stewarta Ron Wood (76). The Rolling Stones bodo letos odšli na spomladansko turnejo po Združenih državah in Kanadi, da bi promovirali svoj novi album Hackney Diamonds. To je nova zbirka njihovih avtorskih pesmi po dolgih osemnajstih letih. Turneja po šestnajstih mestih se bo začela 28. aprila in končala 17. julija. Jeseni naj bi prišli še v Evropo in morebiti v Avstralijo.

Med starejše še aktivne glasbene skupine, ki imajo turneje, sodijo tudi The Hollies, angleška rock zasedba, ki je prav tako nastala leta 1962, vendar v njej ni več ustanovnih članov. Dve leti pozneje je nastala ameriška soul in funk zasedba Kool & the Gang v Jersey Cityju. Še vedno je v njej duhovni oče zasedbe in vokalist Robert »Kool« Bell (73). Dobro se držijo tudi kalifornijski surf rockerji The Beach Boys, ki nastopajo od leta 1961 in imajo še tri ustanovne člane, Briana Wilsona (81), Mika Lova (83) in Ala Jardina (81).

The Who in Queen še migajo

Omeniti je treba še najmanj dve starejši, a vendarle precej okrnjeni zasedbi, ki polnita stadione. To sta britanski zasedbi The Who in Queen. Skupina The Who je nastala leta 1964 v Londonu in je imela jekleno postavo do leta 1978, ko je umrl bobnar Keith Moon. Pozneje se je poslovil še baskitarist John Entwistle, tako da zdaj zasedba deluje le še s pevcem Rogerjem Daltreyjem (80) in kitaristom Petom Townshendom (78).

Skupina Queen je nastala v Baselstonu leta 1970. Po smrti nenadomestljivega pevca Freddieja Mercuryja 24. novembra 1991 in upokojitvi basista Johna Deacona zasedba še nastopa. Kitarist Brian May (76) in bobnar Roger Taylor (74) igrata kot Queen z najetimi glasbeniki ter mladim vokalistom Adamom Lambertom.

Vsekakor je ohranjanje dostojanstva na odru letom navkljub nekoliko bolj preprosto za samostojne glasbenike. Ko je Tom Jones (83) napovedal koncert v ljubljanskih Stožicah junija 2019, je marsikdo zavzdihnil, da gre za razprodajo stare slave. Vendar je ne­uničljivi velški pevec, ki je nastopil z mlado blues rock zasedbo, priredil pravi rockovski spektakel in očaral ­občinstvo.

Dylanova Neskončna turneja

Občinstvo veliko težje očara Bob Dylan (82), čeprav je od leta 1988 na Neskončni turneji (Never Ending Tour). Njegov zadnji koncert v ljubljanskih Stožicah je bil ena velika žalost. Vsekakor pa ne spravlja v žalost občinstva prav tako neuničljivi Bruce Springsteen (74), ki bo letos ropotal po evropskih odrih. Njegovi dolgi in energični koncerti so sinonim za rockovski spektakel.

Naštejmo še nekaj koncertno ­aktivnih glasbenikov. Ameriška ­pevka Cher (77) je začela nastopati leta 1963, pevka Dionne Warwick (83) pa veliko prej, leta 1955. ­Nekdanji Beatle, bobnar Ringo Starr (83), je stopil na oder istega leta (1957) kot njegov kompanjon, baskitarist in pevec Paul McCartney (81). Tudi country zvezda Willie Nelson (90), ki nastopa od leta 1956, sodi med neuničljive, kakor tudi leto mlajši country rocker Neil Young (79), ki nastopa od leta 1960. Tu je še ­najbolj znana blondinka countryja Dolly Parton (78), ki trese odre od leta 1956. Dobro se drži tudi kitaristična legenda bluesa Buddy Guy (87), ki nastopa od leta 1953.

Vlado Kreslin z očetom Milanom na koncertu Generacija 1953 v ljubljanskem Cankarjevem domu Foto Miro Majcen