Lahko zapustiš puščavo, vendar puščava ne zapusti tebe

Pri založbi Dallas Records je izšel album recitirane poezije Sin pustinje sarajevskega pesnika in prozaista Ahmeda Burića, glasbo je napisal njegov prijatelj Damir Imamović, inštrumentalist in raziskovalec sevdaha. Na snemanju v Imamovićevi dnevni sobi pa so svoje dodali še jazz-fusion kitarist Toni Kitanovski, basist Ivan Mihajlović, tolkalec Nenad Kovačić, trobentač Benjamin Drijenčić in bobnar Goran Milošević. O tem odličnem albumu, ki niha med avtobiografijo in političnim manifestom in ga bodo nocoj predstavili v klubu Cankarjevega doma, smo se pogovarjali z glavnima avtorjema.