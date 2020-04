FOTO:Laibach - Apologija revizije ali revizija apologije

Škatla z vinili in škatla s cedeji Laibach

Laibach Revisited

Društvo za retroavantgardo

FOTO: arhiv založbe

Laibach vedno poskrbijo za spektakelskost.

FOTO: Tomislav Gangl

Nova izdaja prinaša albume Laibach, Revisited in Underground.

Spremna beseda Marcela Štefančiča, jr., in Milana Kučana.

​Kar 37 posnetkov.

Pred kratkim je zasedba Laibach ,­ ki že štirideset let dela zgago v umetnosti in politiki­ tako doma kot po svetu, pripravila posebno izdajo prvega ­albuma Laibach, ki je izšel leta 1985 (Škuc/R.o.p.o.t.), 27. aprila, na dan Osvobodilne fronte, zdaj dan upora proti okupatorju.Plošča brez imena in naslova je leta 1985 v cenzurirani obliki izšla kot vinilni album z osmimi skladbami, natisnjen je bil pri Jugotonu. Leta 1985 sem za kulturno prilogo Dolenjskega lista zapisal: »Zadnji uspeh Laibacha je končno njegova plošča doma. Tako je zasedba postala najpomembnejša slovenska in jugoslovanska skupina v tujini.« Da te besede držijo, potrjuje njihova uspešna kariera. Njihov zadnji odmevnejši uspeh je sodelovanje v dokumentarnem filmu Shoot for the Moon , ki je pravkar izšel na youtubu o nastajanju dveh filmov Jekleno nebo, za katera so člani zasedbe Laibach napisali glasbo. Potem je tu še muzikal, za katerega je Laibach spomladi v Berlinu na povabilo Heiner Müller Gesellschaft sooblikoval gledališko-glasbeni projekt Wir sind das Volk (Mi smo ljudstvo), ki so ga navdihnila besedila pokojnega kontroverznega nemškega dramatika, človeka dveh diktatur. Vsi trije nastopi v gledališču HAU1 (Hebbel am Ufer) arhitekta Oskarja Kaufmanna so bili razprodani, jeseni pa so zaradi velikega zanimanja napovedani še najmanj štirje nastopi. Najbolj odmeven dogodek je seveda posebna izdaja prvenca, ki so jo poimenovali ­Laibach Revisited.Nova izdaja je objavljena kot škat­la z vinili in škatla s cedeji, lastniki enega ali drugega kompleta pa imajo dostop tudi do digitalne različice vseh skladb na medmrežju. Prva škatla vsebuje tri cedeje, druga pa dva dvojna ter enojni vinilni album. Gre za razširjeno izdajo, v kateri so združeni albumi Laibach, Revisited in Underground. Na albumu Laibach je zbranih 15 originalnih skladb skupine, ki so nastale v obdobju 1982–1985. Na albumu Revisited je zbranih 12 skladb, od teh je deset predelav Laibachovih skladb iz prve polovice osemdesetih, dve pa objav­ljeni še kot verziji v živo v sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in Filharmoničnim orkestrom iz Lvova. Na tretjem albumu Underground je objavljen eden od treh koncertov, večinoma skladb iz začetka delovanja skupine, ki ga je Laibach imel leta 2012 v velenjskem rudniku, dvesto metrov pod zemljo, posnel pa žal že pokojni, album mu je skupina Laibach tudi posvetila.Digitalno je na medmrežju dosegljivih še pet skladb iz zgodnjega obdobja. Oba kompleta sta izšla v oštevilčeni in omejeni izdaji, vsebujeta še posebno in prav tako oštevilčeno kovinsko značko z originalnim simbolom Laibacha iz zgodnjih osemdesetih. Del izdaje sta še kataloška knjižica s podatki in uvodnim tekstom ured­nika prve izdaje Igorja Vidmarja ter knjiga z obširnim esejem., in krajšim zaključnim besedilom. Škatla z vinili vsebuje tudi dvojni plakat s portreti članov in sodelavcev Laibacha. Vsekakor reprezentativen izdelek, ki temeljito predstavlja zvočno-likovna izhodišča tega svetovnega umetniškega­ fenomena.