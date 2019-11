Lebanon Hanover: Temačni plesni ritmi

Electro dark duet Lebanon Hanover deluje pod geslom – Nostalgija je negacija, žalost je upor.

Zanimivo glasbo proizvajata Švicarka(glas, kitara) z umetniškim imenomin Britanec(glas, kitara, programiranje). Jutri v petek, 29. novembra, bosta kot duet Lebanon Hanover ob 20. uri v ljubljanskem Kinu Šiška predstavila aktualen album Let Them Be Alien.Leta 2010 sta ustanovila duet Lebanon Hanover potem, ko sta se srečala v Maybellinovem domačem mestu Sunderland na severu Anglije, ko je bila Iceglassova tam počitnicah. Kmalu sta v enem tednu napisala več pesmi za njun prvenec The World Is Get Colder. Nato se je Maybelline preselil k Iceglassovi v Berlin, kjer je živela, da bi skupaj še naprej ustvarjala glasbo.Ko sem prvič slišal njuno glasbo, me je v sekundi prenesla v leta moja mladostniška odraščanja, ko smo imeli najboljšo glasbo. Zato sem se pevki Larissi Iceglass tudi zahvalil. To je komentirala s »Prosim. Tako glasbo sva v 21. stoletju pogrešala in sva se odločila, da jo bova midva naredila.« V osemdesetih letih smo bili mnogi, ki nismo ravno sledili najbolj sredinskih glasbenim zvokom, ki nam je bil zelo blizu ta temačen zvok dark rocka in dark disca. Zato smo Iceglassovo vprašali, kako je pa njo okužil ta zvok. »Vedno so se mi zdeli zvoki zgodnjih analognih sintisajzerjev polni močnih čustev , čeprav gotovo to nekomu zveni nekoliko kontradiktorno. Še posebej mi je bil blizu zvok, ki je nastal med leti 1981 in 1983. Grobost posnetkov ter iskrenost v besedilih in celovitost tega glasbenega izraza so se me prijeli, ko sem bila najstnica in to je v meni ostalo za vedno,« nam je povedala.V glasbi dueta Lebanon Hanover odmevajo zelo zanimivi in precej različni vplivi, saj tvori nujna glasba močno mešanico zvokov od skupin kot so Bauhaus ter posebnežain številnih drugih. Iceglassova nam je povedala, kako je raziskovala to glasbo. »Skupini Kraftwerk in Suicide sem odkrila, ko sem bila stara 16 let, ko seveda Youtube še ni obstajal. Takrat mi je bila v veliko pomoč britanska glasbena revija Flexipop, ki je v vsaki izdaji prinašala tudi glasbo posneto na vinilne folije. Kasneje mi je bila v veliko pomoč glasbena internetna stran Last.fm preko katere sem odkrivala vse več glasbe. Še precej kasneje pa je Youtube postal fantastična zakladnica možnosti pri raziskovanju undeground zvokov glasbe osemdesetih let prejšnjega stoletja.«Čeprav je ta glasba, tako kot glasba dueta Lebanon Hanover, precej temačna, pa na mnoge vseeno deluje optimistično. To je Iceglassova komentirala z besedami, da je to verjetno zaradi sarkazma. »Vendar na splošno to res ni posebej optimistična glasba, temveč prej podira iluzije, ki jih imamo glede prihodnosti človeštva na našem planetu.«Elektronska glasba, ki jima je za inspiracijo, je nastajala na analogni opremi, kateri sta zvesta tudi onadva. »Poleg stare analogne opreme nimava tudi nobenih zadržkov glede sodobne elektronske opreme pri delanju novih posnetkov. Sprejemava prednosti in tehnološki napredek ter kombinirava staro in novo.« Čeprav sta iz Švice in Velike Britanije sta nekaj časa živela v Berlinu, ki je bil za mnoge ustvarjalce močna inspiracije. »Sedaj je pa precej drugače. Preselila sem se na nemško podeželje, William pa celo v Atene. Dejansko že nekaj časa ne čutim ustvarjalne energije v Berlinu, kjer je pomembneje neprestano žuriranje od kakršnega koli resnega dela,« pojasni pevka z nasmeškom.