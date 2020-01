Legendarni Josipi Lisac porin tudi za življenjsko delo

Od otroškega zbora do najizvirnejše glasbenice

Na njeno kariero je močno vplivala ljubezenska zveza z znanim hrvaškim rokovskim pevcem in skladateljem Karlom Metikošem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podelitev marca

Hrvaška pevkabo svojo izjemno kariero letos okronala z domačo glasbeno nagrado porin za življenjsko delo. Tako kot drugega dobitnika, dirigenta, ju je upravni odbor izbral zaradi njunega izjemnega prispevka k hrvaški kulturi. Josipa Lisac (70) je na glasbeni sceni več kot pol stoletja in je v različnih kategorijah prejela že 22 nagrad porin. Njen glasbeni izraz zaznamujejo različni glasbeni slogi, izstopa pa zaradi specifične barve glasu od kontraalta do soprana, izjemnih interpretacij, kot tudi zaradi izdelane odrske podobe, piše v utemeljitvi.Pevsko kariero je začela kot desetletnica v otroškem zboru zagrebške radiotelevizije, potem je pela v skupinah O'Hara in Zlatni akordi. Med svojim prvim festivalskim nastopom v Opatiji je povzročila pravo senzacijo v širšem občinstvu ter napovedala prihod enkratne glasbenice, ki bo vzbujala zanimanje javnosti in razvijala izviren slog glasbenega izražanja.Na njeno kariero je močno vplivala ljubezenska zveza z znanim hrvaškim rokovskim pevcem in skladateljem Karlom Metikošem, ki je s svojimi izkušnjami in avtorsko osebnostjo oblikoval Josipo Lisac kot umetnico in žensko. Njun prvi skupni album Dnevnik jedne ljubavi iz leta 1973 je do danes eden najboljših konceptualnih rokovskih izdelkov hrvaške diskografije in je bil leta 2015 nagrajen s porinom za antologijsko delo v hrvaški glasbi. Tudi zadnji album hrvaške glasbene zvezdnice, Josipa Lisac from Croatia Records Studio, iz leta 2018, je dobil tri porine.Za Uhlika so v utemeljitvi poudarili, da je podpisal več kot sto skladb za različne ansamble ter za svoje delo prejel vrsto strokovnih nagrad, med njimi tri porine. Kariero je začel kot glasbeni vodja v znanem zagrebškem folklornem društvu Lado, kot dirigent pa je večinoma deloval v zagrebškem mestnem gledališču Komedija, v katerem je postavil vrsto operetnih premier.Nagrado so ustanovili Hrvaško društvo skladateljev, Hrvaška glasbena unija in Hrvaška radiotelevizija, letošnja 27. podelitev bo konec marca na Reki, v sklopu prireditve Evropske prestolnice kulture Reka 2020.