FOTO:Letos ponovno veliko dobre glasbe

Člani skupine Smokie izvajajo mehki rock.

Poslastica za ljubitelje Bocellija

Zoran Predin, Peter Lovšin in Vlado Kreslin bodo šli naprej.

Dan zmage se vrača

Zucchero je izvrstni italijanski blues rocker.

Jubilejni Bigfooti

Člani zasedbe Big Foot Mama so dozoreli.

Tereza Kesovija ima za sabo 60 let glasbene kariere.

Zimzelena Tereza Kesovija

Letos bo kar nekaj večjih tujih in domačih koncertov, od metala­ do popa, od navijaških himn do oper. Največji koncerti bodo v ljubljanski dvorani Stožice, ­medtem ko nastopajoči na večini festivalov še niso znani.V okviru turneje ob 50-letnici se bodo vrnili v Ljubljano britanski rockerji, ki bodo v dvorani Stožice nastopili 14. julija. Eni od pionirjev heavy metala se bodo vrnili po 29 letih. Imeti rockovsko kariero, dolgo pol stoletja, res ni mala stvar. Vendar njihov zadnji studijski album Firepower dokazuje, da imajo še precej ustvarjalne energije. Nastali so leta 1969 v Birminghamu, ki velja za zibelko heavy metala. Jedro skupine so pevec Rob Halford, kitarista Glenn Tipton in K. K. Downing ter baskitarist Ian Hill, bobnarji pa so se menjavali.Po začetniškem obdobju petih let so leta 1974 izdali prvenec Rocka Rolla in nato še štiri plošče, na katerih so bile uspešnice, kot sta Diamonds and Rust in Hell Bent for Leather. Vendar jim je šele album British Steel iz leta 1980 omogočil preboj, saj so glasbo precej poenostavili. Bili so tudi ena od prvih metalskih zasedb, ki je nosila okovano usnje, opremo, ki jo je Halford menda nabral kar v lokalni trgovini s sadomazohističnimi pripomočki. A prav ta videz so kmalu posvojili navdušenci nad metalom in še danes velja za uniformo ljubiteljev nekaterih ostrejših oblik rocka.Eden od vodilnih tenoristov, Italijan, bo v dvorani Stožice nastopil 7. marca, kamor se bo vrnil po štirih letih. Céline Dion je tega toskanskega pevca opisala z besedami: »Če bi Bog pel, bi gotovo zvenel kot Andrea Bocelli.« Na koncertu bo predstavil zadnji album Sì​, na katerem je kar nekaj duetov.V pesmi Amo soltanto te si vokalne linije deli z, ki je tudi soavtor skladbe. To je njuno drugo sodelovanje po tem, ko sta leta 2017 posnela Perfect Symphony. Sicer pa je na albumu še nekaj zanimivih sodelovanj, in sicer z(If Only),(We Will Meet Once Again),(Ave Maria pietas), in tudi duet s sinom(Fall On Me). Andrea Bocelli pravi, da je njegov novi album intimna zbirka pesmi, ki slavijo ljubezen, vero in družino.­ Posnel ga je na svojem domu v Italiji, producent pa je legendarni. Sì​ je njegov šestnajsti studijski album in prvi z izvirnimi pesmimi po štirinajstih letih, ko je leta 2004 izdal album Andrea.Bocelli je prvič nastopil v Sloveniji leta 2016, ko je občinstvo­ v razprodani dvorani Stožice uživalo v vrhunskih izvedbah tega velikega umetnika. Takrat je predstavil filmsko glasbo s ­takratnega albuma Cinema. Končal je z najbolj pričakovano pesmijo tistega večera v duetu sCon te partiro (Time To Say Goodbye).Tudi britanska skupinase bo po petih letih vrnila v Slovenijo, saj bo v okviru svetovne koncertne turneje ob 45-letnici delovanja v ljubljanski Hali Tivoli nastopila 11. aprila. V karieri je izdala več kot 20 albumov, skupaj so prodali več kot 30 milijonov plošč. Doslej so nanizali veliko uspešnic, med katerimi so najbolj znane Living Next Door To Alice, Have You Ever Seen the Rain, Mexican Girl, Oh, Carol, Needles and Pins, For a Few Dollars More, Lay Back in the Arms of Someone, Don't Play Your Rock'n'Roll to Me.Gotovo bo eden od najbolj atraktivnih domačih koncertov Dan zmage – Slovenija gre naprej 2020, ko bodo 9. maja v dvorani Stožice nastopiliinz gosti. Ponovno bodo združili moči in pripravili zmagovalni koncert ob 20-letnici njihovega skupnega glasbeno-nogometnega projekta Slovenija gre naprej. Vlado Kreslin je povedal, da mu 9. maj predstavlja zmago dobrega nad zlom. Lovšin je dodal, »da si želimo le, da bo med nami in obiskovalci tista prava energija, in večer bo zmagovalen«. Obeta se koncertni spektakel, ki bo gotovo zatresel dvorano v spomin generaciji, ki je pred dvema desetletjema pripravila slovensko nogometno pravljico. »Toliko optimizma, kot ga je bilo v Sloveniji takrat, bi nam tudi zdaj 'pasalo'!« je dodal Zoran Predin.V Stožice se bo po dobrih štirih letih vrnil tudi italijanski blues rocker, ki bo tam nastopil 3. novembra. Konec leta 2016 je s turnejo ob izidu albuma The Black Cat desetkrat razprodal znamenito areno v Veroni, 8. oktobra tistega leta pa navdušil tudi občinstvo v ljubljanskih Stožicah. Tokrat se bo predstavil z albumom D.O.C.Rodil se je leta 1955 kot Adelmo Fornaciari in poleg Erosa Ramaz­zottija in Jovanottija eden od redkih mednarodno prepoznavnih italijanskih glasbenikov. Preboj mu je uspel leta 1991 s pesmijo Senza una donna ­(Without a Woman), ki jo je posnel s Paulom Youngom. V karieri je izdal trinajst studijskih albumov, prodal več kot 60 milijonov plošč in sodeloval z velikimi glasbenimi imeni, kot so Sting, Luciano Pavarotti, B. B. King, Tom Jones, Andrea Bocelli, Elton John, Eric Clapton, Bono in tudi s svojim idolom Joejem Cockerjem.Domača rock zasedbabo letos praznovala trideset let delovanja in bo 3. oktobra imela veliki koncert v dvorani Stožice. Svoj prvi koncert so odigrali 14. septembra 1990, potem pa izdali osem studijskih albumov, imeli veliko uspešnic, na tisoče koncertov, posneli dokumentarni film in razprodali velike dvorane.Začeli so kot najstniški rockov­ski fenomen, nato pa postali solidna rock'n'roll stalnica, ki jo vsako leto odkrije nova generacija mladih. O svojem odraščanju so povedali tole: »Če poslušate naše plošče od prve do zadnje, lahko vidite, kako smo odraščali kot ljudje, vsak album je odsev načina razmišljanja in poetike izražanja v tistem času, kot nekakšna paleta življenjskih obdobij.«Zanimiv retro disco paket se skriva za imenom koncertnega spektakla We Love The 90's, ko bodo zvezde tega desetletja 6. novembra v dvorani Stožice ponudile paleto uspešnic v živo. Skupni imenovalec osmih nastopajočih je »eurodance«, nastopili bodoiz zasedbein. Dr. Alban z rojstnim imenom Alban Uzoma Nwapa je nigerijski glasbenik in producent, ki smo si ga zapomnili predvsem po uspeš­nicah Hello Africa, No Coke, It's My Life, Sing Hallelujah, Away from Home, One Love in drugih. Danska norveška skupina Aqua je zaslovela predvsem s pesmijo Barbie Girl. Postali so evropske zvezde, njihov uspeh sta dopolnili še uspešnici Doctor Jones in My Oh My.Coolio je imel raperske začetke konec osemdesetih let, a je zares zaslovel z albumom It Takes a Thief (1994), na katerem je bila pesem Gangsta's Paradise, raperska predelava pesmi Pastime Paradise Stevieja Wonderja. Ko so pesem uporabili za film Nevarna srca z Michelle Pfeiffer, je postala svetovna uspešnica, Coolio pa raperski megazvezdnik. David Lubega je bolje znan kot Lou Bega, nemški izvajalec, ki je leta 1999 postregel z megauspešnico Mambo No. 5, ki je predelava instrumentalne pesmi Péreza Prada iz leta 1949. Maxi Jazz je vokalist, raper in didžej, ki ga poznamo kot glas zasedbe Faithless. Sredi devetdesetih let so zasloveli s singlom Salva Mea, nato pa postregli z uspešnicami, kot so Insomnia, God is a DJ in We Come 1.Italijansko eurodance zasedbo Corona sta sestavljala brazilska pevka in manekenka Olga Maria de Souza in Lee Marrow. Uspeh sta doživela leta 1993 z znano klasiko The Rhythm of the Night in dve leti pozneje z Baby. Vengaboys so nizozemska eurodance zasedba iz Rotterdama. V poznih devetdesetih letih so doživeli uspeh s pesmimi, kot so We Like to Party, Boom, Boom, Boom, Boom!!! in We're Going to Ibiza. Orhan Terzi je nemško-turški glasbeni producent in didžej, znan po odrskem imenu DJ Quicksilver. Danes 55-letnik se je v šestdesetih letih iz turškega Trabzona preselil v nemški Hattingen, leta 1997 pa zaslovel s pesmijo Bellissima, na katero so plesali po Evropi, kasneje je semplal še Shaggyjevo uspešnico Boombastic, remiksal skladbe zasedb, kot so Faithless, The Verve in druge.Petindvajsetega aprila bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani nastopila. Hrvaška pevka je bila svojčas ena od vodilnih pevk v Jugoslaviji in je že več kot šestdeset let na glasbeni sceni. Zanjo sta glasba in oder življenje in največja radost, kar že vrsto let spoznavajo različne generacije občinstva. Njena prepoznavna interpretacija očara mnoge.V Cankarjev dom so znova povabili enega od najbolj znanih jazz in soul pevcev, ki bo tam nastopil 9. novembra. To bo velika vrnitev enega od najboljših in najbolj proslavljenih pevcev današnjega časa. Po razprodanem koncertu v Gallusovi dvorani leta 2017 je njegova popularnost dosegla vrh, januarja lani je izdal tudi prvi koncertni album uspešnic One Night Only – Live At The Royal Albert Hall.Ljubljanski Kino Šiška bo od 5. do 7. februarja pripravil šesto edicijo enega od najbolj čislanih predstavitvah festivalov v Evropi Ment Ljubljana, na katerem bo ­nastopilo več kot šestdeset izvajalcev iz Evrope. Med večjimi zvezdami bodo zadoneli tudi legendarni britanski dark rockerji(31. marca) ter ­izjemni(7. maja). Festival Ljubljana je v okviru poletnega festivala znova povabil k namiz Moskve, ki bo 9. in 10. julija v Križankah izvedel opero Pikova dama Petra Iljiča Čajkovskega.To je le izbor letošnjih večjih koncertov. Veliko zanimive godbe bo seveda tudi na manjših prizoriščih po Sloveniji. Koncerti so še vedno posebna izkušnja, tako za nastopajoče kot za občinstvo. In ker so vse velike zvezde začele na lokalnih odrih, je prav, da občinstvo podpre tudi lokalne glasbenike na malih odrih, kajti le tako bodo nekateri lahko nastopili tudi na največjih. Prepričan sem, da bo tudi letos poleg naštetih še vrsta izjemnih koncertov domačih in tujih glasbenikov.