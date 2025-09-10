Letošnja festivalska tema je čas

Galerija
Neomejen dostop | že od 14,99€
Čas je tema tokratnega Festivala Maribor. Po besedah Mateta Bekavca, izjemnega klarinetista in že nekaj let umetniškega vodje festivala, živimo v zelo nepredvidljivih časih, zato je toliko bolj pomembno, da se zavemo pomena časa. Tudi in predvsem s pomočjo glasbe, ki »ima zdravilno moč, s pomočjo katere je mogoče občutiti pomen trenutka, letnih časov, sanj in noči, minljivosti in pozabe«. Bekavac je zato povabil glasbenike, ki so še vedno pripravljeni na eksperiment, na skok v neznano, na izpolnjevanje poslanstva, ki naj bi bilo umetnosti in glasbi imanentno, vendar se bodisi v ekskluzivnosti, rutini, bodisi prepuščanju nepretenciozni zabavi na to pozablja.
Komentarji