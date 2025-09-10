Letošnja festivalska tema je čas

V nadaljevanju preberite:

Čas je tema tokratnega Festivala­ Maribor. Po besedah Mateta ­Bekavca, izjemnega klarinetista in že nekaj let umetniškega vodje festivala, živimo v zelo nepredvidljivih časih, zato je toliko bolj pomembno, da se zavemo pomena časa. Tudi in predvsem s pomočjo glasbe, ki »ima zdravilno moč, s pomočjo katere je mogoče občutiti pomen trenutka, let­nih časov, sanj in noči, minljivosti in pozabe«. Bekavac je zato povabil glasbenike, ki so še vedno pripravljeni na eksperiment, na skok v neznano, na izpolnjevanje poslanstva, ki naj bi bilo umetnosti in glasbi imanent­no, vendar se bodisi v ekskluzivnosti, rutini, bodisi prepuščanju nepretenciozni zabavi na to pozablja.