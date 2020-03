Liberijski predsednik poje o virusu  

Nekdanji nogometni zvezdnik in sedanji liberijski predsednikje izdal singel Stojimo skupaj in se borimo proti koronavirusu v okviru akcije ozaveščanja javnosti.S podporo afrobeat kitarske glasbe in spremljevalnih pevk skupinepoje o nujnih preventivnih ukrepih v tej revni zahodnoafriški državi, o tem, kako se virus širi, in poziva k umivanju rok. Razlaga, da se virus širi »od Evrope do Amerike, od Amerike do Afrike, zato bodite previdni in varni«. V pesmi, dolgi skoraj šest minut, opisuje tudi simptome in razloži, da se bolezen covid-19 širi, ko se ljudje »dotaknejo okuženih rok, nato pa obraza, nosu in oči«.Država s približno 4,8 milijona prebivalcev je prepovedala potovanja in do zdaj naštela tri okužene. Tako kot v drugih revnih državah v regiji se tudi v tej bojijo, ali se bo Liberija lahko odzvala na izbruh virusa. To zahodnoafriško državo je močno prizadel virus ebole v letih 2014–2016, ko je umrlo več kot 4800 ljudi. Weah je tudi takrat posnel podobno pesem, nov singel pa je ustvarjal, še preden je koronavirus dosegel Liberijo. Za takšno ozaveščanje se je odločil, ker v tej državi večina ljudi nima dostopa do interneta in facebooka, vsi pa poslušajo radio.