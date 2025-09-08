V nadaljevanju preberite:

Lim Smrad in Žila so nedavno izdali mini ploščo Isti, ki so jo posneli v domačem prostoru za vaje in studiu Cosmosonic producenta Mateja Gobca. Zasedbo sestavljajo pevec in kitarist Lim (Miha Kraševec), bobnar Smrad (Jaka Skočir) in baskitarist Žila (Žiga Rangus). Naslovna pesem je dobila videospot v režiji Mihe Reje. Plošča je nadaljevanje prvega mini albuma Svobeda, izdanega leta 2021. Skupek glasbe obeh digitalnih izdelkov je izšel na vinilnem albumu, ki ga bodo predstavili v četrtek na letnem vrtu Gala hale na Metelkovi v Ljubljani. Nastopili bodo pred skupino Niet ob 32-letnici AKC Metelkova mesto.