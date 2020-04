Live Aid za koronavirusno generacijo

Ceremonija bo potekala od 20. ure, glavni koncert se bo začel ob 2. uri po našem času.

V solidarnostnem skladu WHO se je nabralo 35 milijonov evrov.

Dogodek lahko spremljate v živo prek spleta ali si ogledate ponovitev, ki jo bodo jutri predvajale evropske ­tv-postaje.

Dogodek poziva posameznike k akciji v boju proti bolezni covid-19, a gledalcem za to ne bo treba seči v žep. Dovolj bo, da si umivajo roke in ostanejo doma ter tako prispevajo k zajezitvi virusa.

Foto promocijsko gradivo

Brezplačni koncert s skladom

Lady Gaga, ki kurira dogodek En svet: Skupaj doma, že primerjajo z Bobom Geldofom, ki je leta 1985 organiziral megadogodek za pomoč žrtvam lakote v Etiopiji. Foto Tadej Regent

»To bo večer glasbe, komedije in nasvetov, ki jih bodo delili zdravstveni strokovnjaki,« je obljubila Lady Gaga, kuratorka dogodka, ki je privabila številna znana imena. Pop zvezda je prek različnih kanalov pozvala zemljane (no, vsaj tiste, ki imajo internetno povezavo), naj ostanejo doma in se pridružijo svetovnemu digitalnemu druženju.Impresiven seznam nastopajočih sega od Adama Lamberta do Zucchera, vmes so Alicia Keys, Billie Eilish, Céline Dion, Common, Eddie Vedder, Elton John, Jen­nifer Lopez, John Legend, Kesha, Lizzo, Michael Bublé, Paul McCartney, Pharrell Williams, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher, pa Andrea Bocelli in Lang Lang, ki zastopata klasično glasbo, ter seveda Lady Gaga.Glasbenikom so se na pobudo kuratorke pridružili ostali zvezdniki, igralci Samuel L. Jackson, Sarah Jessica Parker in nesojeni James Bond Idris Elba, pa bollywoodski zvezdi Priyanka Chopra in Shah Rukh Khan, manekenka Heidi Klum ter športnika Lewis Hamilton in Lindsey Vonn, pojavila se bosta tudi zakonca Beckham, manjkala ne bo niti Oprah Winfrey. Lady Gaga bodo šov pomagali izpeljati priljubljeni ameriški voditelji televizijskih pogovornih oddaj, ki jih je karantena prisilila, da nagovarjajo gledalce z domačega kavča.Pobudo za koncert so podali Združeni narodi in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), izvedbo pa prepustili organizaciji Global Citizen (Državljan sveta), ki se zavzema za zmanjšanje revščine na svetu do leta 2030. Dogodek poziva posameznike k akciji v boju proti bolez­ni covid-19, a, kot zagotavlja Lady Gaga, gledalcem za to ne bo treba seči v žep. Dovolj bo, da si umivajo roke in ostanejo doma ter tako prispevajo k zajezitvi virusa.Kljub temu se je v solidarnostni sklad, ki ga je v ta namen odprla WHO, v enem tednu steklo 35 milijonov dolarjev donacij raznih korporacij, filantropistov in milijarderjev, ki jih je aktivistka Lady Gaga novačila po telefonu. Prek twitterja je nagovorila celo kanadskega premiera­ Justina Trudeauja in francoskega predsed­nika Emmanuela Macrona, naj se bolj angažirata v boju proti virusu.Zbrana sredstva, kot lahko razberemo na spletni strani Global Citizen, ki ob izbruhu pandemije poziva vlade po svetu, naj namenijo več denarja za razvoj cepiva proti covidu-19, bodo namenili za zaščitno opremo zdravstvenih delavcev po svetu.Z vidika nedavnih obtožb, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump stresel na WHO in nanjo preložil odgovornost za zapoznelo reakcijo na pandemijo, je dogodek videti kot protinapad zdravstvene organizacije. Nekateri mediji so virtualni koncert vseh virtualnih koncertov že primerjali z Live Aidom – megadogodkom, ki ga je Bob Geldof leta 1985 organiziral za pomoč žrtvam lakote v Etiopiji. Takrat je to bil eden od največjih televizijskih prenosov v zgodovini, ki ga je v več kot 150 državah po svetu videlo skoraj dve milijardi gledalcev.Da bi zrušili ta rekord, bodo dogodek En svet: Skupaj doma v živo prenašale največje tv-mreže, kot so NBC, CBS, ABC in britanska BBC, ter vsi večji pretočni kanali, kot so alibaba, amazon, apple, facebook, instagram, twitter, yahoo, youtube in seveda spletna stran Global Citizen. Digitalna ceremonija se bo začela nocoj ob 20. uri po našem času, veliki koncert pa bo med 2. in 4. uro v noči na nedeljo.