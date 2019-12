Ljoba Jenče: Raznolikost ljudske glasbene zapuščine.

Zagotovo je Ljoba Jenče ena precej drugačna glasbena pojava na Slovenskem, saj je ne le interpretka ljudskega glasbenega izročila, temveč tudi njegova vztrajna in strastna zbirateljica. Svoj glasbeni nazor bo v ciku Cankarjevi torki predstavila danes zvečer ob 20. uri v Klubu Cankarjevega doma z recitalom slovenskih ljudskih baladnih, legendnih in ljubezenskih pesmi.Ljuba Jenče letos praznuje tridesetletnico svojega prvega samostojnega koncerta s koncertnim ciklom Pernahtna nit. Pernahtno nit so sukali predniki o sveti noči treh kraljev v Reziji iz lanene preje ali ovčje volne, da je varovala nosečnice in vse, ki so morali v svet. Vera v bajno bitje Pehte Sredozimke kot svetlečega bitja, ki blagoslavlja črede in polja, prede lan in pozimi trosi babje pšeno, je ostalina staroselske alpske kulture Slovencev.S tem naslovom želi avtorica simbolično nagovoriti predenje kakovostnih medsebojnih niti med ljudmi z najlepšim, kar smo prejeli od prejšnjih rodov – duhovnim izročilom ljudske glasbe, ki jo izvajajo ter zanjo skrbijo tako vrhunski slovenski umetniki in znanstveniki kot ljudje na deželi. Je nit z naravo, nit preteklosti s prihodnostjo, je varovalo naše duhovne kulture, jezika, vezi med generacijami, med različnimi umetnostmi, skupnostmi, urbanim in ruralnim, slovenskim in mednarodnim.Avtorica jo sama neutrudno prede z zbiranjem izročila, z raziskovanjem in s poustvarjanjem, z objavljanjem dokumentarnega gradiva ter avtorskimi projekti doma in po svetu. Njena izvirna glasba nastaja iz zakladnice umetne in ljudske glasbe kot živa improvizacija. Del tega bo predstavila zvečer na koncertu, kjer bosta z avtorskimi improvizacijami sodelovala klasični in jazz pianistin saksofonist, umetniški vodja Big band RTV Slovenija. Premierno pa bo predstavljen tudi video režiserke Jasne Hribernik.